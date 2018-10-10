أنغام ومدحت صالح يحييان حفل أكتوبر غدا

تحيي غدا الخميس الفنانة أنغام حفل احتفالات السادس من اكتوبر بالتجمع الخامس فى إحدى القاعات الكبرى.



ومن المقرر أن تقدم أنغام أغنية جديدة من ألحان محمود خيامي، ويشاركها في الحفل النجم مدحت صالح الذي سيقدم بدوره أغنية جديدة، كما يشارك كورال الأطفال بأغنيتين جديدتين.



وكانت أنغام قد طرحت أخيرًا فيديو كليب جديد بعنوان "بخاف أفرح"، كلمات تركي آل الشيخ، ألحان وتوزيع خالد عز، ميكس وماسترنج طارق مدكور، وتريات هاني فرحات، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.