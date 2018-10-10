ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أنغام ومدحت صالح يحييان حفل أكتوبر غدا

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:49 م
صدى البلد
سمر سعد
تحيي غدا الخميس الفنانة أنغام حفل احتفالات السادس من اكتوبر بالتجمع الخامس فى إحدى القاعات الكبرى.

ومن المقرر أن تقدم أنغام أغنية جديدة من ألحان محمود خيامي، ويشاركها في الحفل النجم مدحت صالح الذي سيقدم بدوره أغنية جديدة، كما يشارك كورال الأطفال بأغنيتين جديدتين.

وكانت أنغام قد طرحت أخيرًا فيديو كليب جديد بعنوان "بخاف أفرح"، كلمات تركي آل الشيخ، ألحان وتوزيع خالد عز، ميكس وماسترنج طارق مدكور، وتريات هاني فرحات، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ترشيحاتنا

ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

حازم إمام يكشف عن رأيه فى معاملة لاعبي شمال أفريقيا كالمصريين

ضبط طالبين ألقيا مادة حارقة على وجه سائق وسرقا سيارته بالإكراه فى القاهرة

مدرب الأهلى يعلق على تخطى الترسانة فى الكأس ومواجهة بيراميدز بدور الـ 16

زوجة قاضي اغتيال السادات تكشف تعرضه لمحاولات قتل كثيرة من الإرهابيين

متحدث الجيش الليبى يكشف علاقة هشام عشماوي بالإرهابيين بمصر وتركيا

مدرب منتخب مصر يحسم الجدل حول خلاف أجيرى ومحمد صلاح

اتحاد منتجى الدواجن يكشف أسباب قرار منع تداول الطيور الحية.. فيديو

انهيار تاريخي للجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي

حبيب العادلي يشكف خطة إبعاد الأمن على الحدود الشرقية لتنفيذ خطة التسلل فى 2011

شاهد: ناسا ترصد إعصار مايكل من محطة الفضاء الدولية

الأهلي يدرك التعادل بالهدف الثانى فى شباك الترسانة .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

السياحة الكازاخية في شرم الشيخ.. سوق جديد واعد بدأ بـ 5 آلاف زائر حتى وصل في 2018 إلى 120 ألفا.. صور

25 صورة تكشف أناقة نيللى مقدسي فى عيد ميلادها

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل American Music Awards.. صور

الآثار تشيد بجهود الخارجية في استرداد غطاء تابوت أثري من الكويت.. صور

فيديو

أحمد موسى : بدء الدراسة بـ13 كلية بجامعة الجلالة العام الدراسي المقبل..فيديو
فيديوجراف.. محاولة هروب سجينين فى أمريكا على طريقة الأفلام
مستشار أردوغان يكشف الحقيقة فى واقعة اختفاء جمال خاشقجي
أحمد موسي : السعودية تتعرض لـ ابتزاز رباعى من أمريكا وقطر وتركيا وإيران
محمد الباز يكشف دور زوج شقيقة هشام عشماوى فى تنفيذ العمليات الإرهابية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟