الأطباء: مليون مصاب في مصر بمرض ضمور العضلات

قال أحمد حسين، عضو المجلس نقابة الأطباء، إن نسبة الإصابة بمرض ضمور العضلات في العالم هي 1 إلى 3500 لكل مولود ذكر مصاب بنوع دوشين ذكور.



وأوضح حسين، خلال كلمة له بالمؤتمر العلمى "الجديد فى تشخيص وعلاج مرض ضمور العضلات دوشين"، والذي تنظمه نقابة الأطباء بالاشتراك مع قسم المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية طب عين شمس "وحدة أمراض العضلات والأعصاب"، أن مصر بها ما يقارب من مليون مصاب بأمراض ضمور العضلات.



وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن أنواع مرض ضمور العضلات تتعدى الـ65 نوعا وأن المؤتمر عقد بناء على توصية من توصيات اليوم العالمى لمرضى ضمور العضلات الدوشين وستصدر توصيات هذا المؤتمر فى نهاية اليوم.