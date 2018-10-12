تحية خاصة لمحمد الشناوي من جماهير مصر قبل مباراة سوازيلاند

حرصت الجماهير الحاضرة باستاد السلام على توجيه هتاف خاص إلى الحارس الدولي محمد الشناوي، حارس فريق الكرة الأول بنادي الأهلي، أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة مصر وسوازيلاند.



وتوجه أحمد الشناوي إلي جماهير الفراعنة لرد التحية قبل العودة إلى عمليات الإحماء من جديد.



وكان أجيري قد أعلن عن تشكيل منتخب مصر والذي جاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (1) - أحمد المحمدي (3) ، علي غزال (4)، باهر مرسي (6)، أيمن أشرف (12)- عمرو طارق (20)، محمد النني (17) - محمد صلاح (10)، عمرو وردة (22)، محمود تريزيجيه (7)، - مروان محسن (9).



بينما خرج من القائمة أحمد حجازي لحصوله على إنذارين ومحمد أبو جبل الحارس الرابع ، فيما تم قيد بقية قائمة الـ 23 كبدلاء.

