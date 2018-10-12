منتخب مصر يقوم بعمليات الإحماء قبل مواجهة سوازيلاند.. صور

بدأ لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم عمليات الإحماء بإستاد السلام قبل انطلاق مباراة الفراعنة وسوازيلاند والتي تقام في إطار الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 .
واشتعل حماس الجماهير الحاضرة في استاد السلام لإلهاب حماس اللاعبين قبل انطلاق المباراة.
وكان أجيري قد أعلن عن تشكيل منتخب مصر والذي جاء على النحو التالي:
محمد الشناوي (1) - أحمد المحمدي (3) ، علي غزال (4)، باهر مرسي (6)، أيمن أشرف (12)- عمرو طارق (20)، محمد النني (17) - محمد صلاح (10)، عمرو وردة (22)، محمود تريزيجيه (7)، - مروان محسن (9).
بينما خرج من القائمة أحمد حجازي لحصوله على انذارين ومحمد أبو جبل الحارس الرابع ، فيما تم قيد بقية قائمة الـ 23 كبدلاء.
واشتعل حماس الجماهير الحاضرة في استاد السلام لإلهاب حماس اللاعبين قبل انطلاق المباراة.
وكان أجيري قد أعلن عن تشكيل منتخب مصر والذي جاء على النحو التالي:
محمد الشناوي (1) - أحمد المحمدي (3) ، علي غزال (4)، باهر مرسي (6)، أيمن أشرف (12)- عمرو طارق (20)، محمد النني (17) - محمد صلاح (10)، عمرو وردة (22)، محمود تريزيجيه (7)، - مروان محسن (9).
بينما خرج من القائمة أحمد حجازي لحصوله على انذارين ومحمد أبو جبل الحارس الرابع ، فيما تم قيد بقية قائمة الـ 23 كبدلاء.