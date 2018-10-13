فئران تعطل طائرة وزير المالية الألماني

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن فئران قرضت أسلاك الطائرة الحكومية الخاصة بوزير المالية الألماني، أولاف شولتس، أثناء تواجدها في أندونيسيا لحضور مؤتمر لصندوق النقد الدولي في مقاطعة بالي.



وأشارت الوكالة ، إلى أن الفئران أكلت أسلاك الطائرة مما أدى إلى تعطلها. فيما قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن طائرة الوفد الألماني، من طراز إيرباص، تعطلت في إندونيسيا بسبب تعرض أسلاك كهربائية في الطائرة للتآكل، وهو ما اضطر شولتس الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل إلى حجز رحلة عودة إلى ألمانيا على متن إحدى شركات الطيران؛ نظرًا لأنه من المتوقع أن يستغرق إصلاح الطائرة عدة أيام.



ولفتت إلى أن هذا العطل تسبب في عدم حضور شولتس المؤتمر الصحفي الختامي مع رئيس البنك المركزي الألماني ينز فايدمان.