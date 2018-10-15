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رياضة

آخر كلام.. اللاعبون العرب أجانب في الدوري الممتاز

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
هانى أبو ريدة
هانى أبو ريدة
يسري غازي - عمرو الحلوانى
أسدل اتحاد كرة القدم الستار عن الجدل الدائر حول حقيقة اعتبار لاعبي دول شمال إفريقيا، الجزائر وتونس والمغرب وليبيا، على أنهم لاعبون محليون في الدوري المصري بداية من شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد مصدر داخل الجبلاية أن القرار لم يتخذ بشأن اعتبار اللاعبين محليين ولن يتم تطبيقه في يناير كما تردد، والأمر لا يعدو كونه مجرد دراسة بعيدا عن التطبيق.

وأضاف أن الدوري الممتاز يجب أن يستمر بشكله الحالي ولائحته التي بدأ بها لنهاية الموسم وبدون أي تعديلات في اللاعبين الأجانب باعتبار اللاعب الفلسطيني والسوري محليين و٤ لاعبين أجانب.

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