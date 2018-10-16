ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

خبيرة أمريكية: موقف ترامب من اختفاء جمال خاشقجي غريب

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:08 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
قالت أنا جرينبرج، الخبيرة بمركز "جرينبرج" الأمريكي للأبحاث واستطلاعات الرأي إنها صدمت عند سماعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه مهتما بشكل خاص بأزمة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، وهو ما اعتبرته أمرا غريبا، وهو الرجل الذي يحرض دائما على العنف ضد الصحفيين، ويهاجم وسائل الإعلام بشكل دائم.

وبحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، أضافت أن ترامب يكون سعيدا عندما يرى أنصاره يصرخون في وجه الصحفيين.

وتابعت أنه عندما يدعو رئيس الولايات المتحدة وسائل الإعلام بـ"عدو الشعب" بشكل متكرر فهو تحريض على العنف ولو بشكل غير مباشر.

ترشيحاتنا

بعد مقتل 9 إرهابيين بأسيوط.. أحمد موسى: عايزين من كده كل يوم.. صفوهم

المونتينيجري سيمو ديبوفيتش يوقع للزمالك رسميا

حسام حسن: منتخب مصر وصل كأس العالم في روسيا بالصدفة.. فيديو

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

الصحة: وفاة طبيبة المطرية طبيعية

نقل زميل محمد صلاح في ليفربول إلى مستشفى بالخرطوم

تعرف على أجر عبد الحليم حافظ في فيلم الوسادة الخالية

ضيفة تحرج مذيعا على الهواء: انت بتقول الآية غلط.. فيديو

أسود إنجلترا تذل ثيران إسبانيا بثلاثية في عقر دارها.. فيديو وصور

رئيس الوزراء يتجول في بورسعيد دون حراسة

الضرائب العقارية تكشف موقف وزراء الحكومة من السداد

رقم صادم حول معدلات الولادة القيصرية في مصر.. والدولة الأعلى خارج التوقعات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو
محافظ الشرقية يستجيب لمطلب والدة الشهيد أحمد عمار: دي أقل حاجة نقدمها للبطل
22 سنة توقف.. رئيس الحكومة يتدخل لحل مشكلة مستشفى ميت غمر
عكاشة: ضربة أسيوط إجهاض لخلية تابعة للإخوان .. فيديو
المستشار أشرف العشماوي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال نجيب محفوظ .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟