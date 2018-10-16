خبيرة أمريكية: موقف ترامب من اختفاء جمال خاشقجي غريب

قالت أنا جرينبرج، الخبيرة بمركز "جرينبرج" الأمريكي للأبحاث واستطلاعات الرأي إنها صدمت عند سماعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه مهتما بشكل خاص بأزمة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، وهو ما اعتبرته أمرا غريبا، وهو الرجل الذي يحرض دائما على العنف ضد الصحفيين، ويهاجم وسائل الإعلام بشكل دائم.



وبحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، أضافت أن ترامب يكون سعيدا عندما يرى أنصاره يصرخون في وجه الصحفيين.



وتابعت أنه عندما يدعو رئيس الولايات المتحدة وسائل الإعلام بـ"عدو الشعب" بشكل متكرر فهو تحريض على العنف ولو بشكل غير مباشر.



