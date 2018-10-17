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كاتب سعودي: الإخوان وراء اختفاء جمال خاشقجي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:58 ص
صدى البلد
كريم الخطيب
قال عماد المديفر الكاتب السعودي، إن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قد يكون وراءه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية؛ مرددًا: "خاشقجي يعد بمثابة الصندوق الأسود لجماعة الإخوان، وهو ما ينبئ بعلاقة الجماعة الوطيدة باختفائه".

وأضاف "المديفر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الجماعة غالبًا ما أرادت ضرب عصفورين بحجر، من خلال التخلص من خاشقجي، وفي نفس الوقت توريط المملكة في قضية اختفائه، مشيرًا إلى أن "خاشقجي" في أيامه الأخيرة قلت حدة مقالاته ضد السعودية، وهو ما قد يكون أخاف التنظيم من عودته إلى المملكة من جديد.

وأكد "المديفر"، أن خاشقجي في كل الأحوال مواطن سعودي، لذا فإن المملكة حريصة كل الحرص على معرفة ملابسات اختفائه.

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