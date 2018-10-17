4 استخدامات لا تعرفها من قبل عن غسالة الأطباق

لا يقتصر عمل غسالة الأطباق على تنظيف الأطباق فقط، ولكن هناك استخدامات أخرى لها..في هذا السطور نقدم لكِ وظائف أخرى، تجعلها مساعدة في أعمال المطبخ وفقا لما نشره موقع هيلث .



غسيل الخضروات:

إذا كنتِ من محبي تخزين الخضروات، لا تضيعي وقتك في محاولة غسل كل واحدة على حدة، فقط برمجي غسالة الصحون على دورة الغسيل البارد، ثم شغلي دورة شطف بالماء فقط.



لا تنسِ وضع الخضروات الطرية منها في الرف العلوي مثل الطماطم وغيرها، أما الصلبة منها مثل البطاطس والبطاطا فضعيها في الأسفل.



تنظيف أدوات التجميل:

وفري الكثير من الوقت والمجهود في محاولاتك لتنظيف أدوات والتجميل والفرش والأمشاط، وضعيها كلها داخل علبة ذات أقسام منفصلة - مرة كل شهر- من أجل إزالة بقايا مساحيق التجميل منها.



الطهي بالبخار:

جددي في وسائل طهي طعامك واستخدمي غسالة الصحون، بوضع الخضروات المقشرة مثل الفاصولياء الخضراء بداخل علبة طعام زجاجية، ثم ضيفي إليها كوبا واحدا من المياه و تبليها بالتوابل، والزبدة، وغيرها من مكونات، ثم ضعيها في الرف العلوي، واغلقي الغسالة جيدا، ثم شغلي دورة غسيل عادية، وبعد هذا ستحصلين على خضروات مطهوة ومتبلة.



الحفاظ على الطعام ساخنا:

في حالة انتهاءك من تحضير الطعام مبكرا، وترغبين في الاحتفاظ به ساخنا وطريا، كل ما عليكي فعله هو ضبط غسالة الأطباق على العمل بدورة التجفيف الساخنة، دون ماء، وسيبقى طعامك طريا ودافئا حتى تناوله.