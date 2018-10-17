التعليم العالى: إقبال كبير من الطلاب الوافدين على الجامعات المصرية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك إقبال كبير من الطلاب الوافدين على الجامعات المصرية، موضحا أنه لأول مرة تدخل 19 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني، كأفضل 1200 جامعة في العالم.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم تشكيل لجان للدعم الفني للجامعات للحث على نشر الأبحاث فى المجلات العلمية العالمية.



وأوضح أن أكبر عدد سابق للجامعات المصرية يدخل ضمن التصنيف العالمي، هو 8 جامعات، مشيرا إلى أن ذلك مؤشرا كبيرا على تقدم مستوى الجامعات المصرية.



وأشار إلى أن هناك تخصصات دراسية جديدة ومتعددة في أكثر من جامعة، ما يضيف مزايا الدراسة بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الأرقام تثبت تقدم التعليم الجامعي المصري.