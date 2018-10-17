ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تلاميذ يلقون بأنفسهم من الطابق الثالث للهروب من مدرسة بـ كفر الشيخ.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:29 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام الحارتي
عرض الإعلامي معتز الدمرداش أثناء تقديم برنامجه " اخر النهار "، المذاع عبر فضائية " النهار " ، مقطع فيديو يرصد بعض التلاميذ في المرحلة الابتدائية أثناء تسلق نوافذ الفصول بمحافظة كفر الشيخ.

وظهر ان تسلق التلاميذ جاء من الطابق الثالث بالمدرسة من أجل الهروب منها، بطريقة تكاد تنهي حياتهم دون وجود رقابة من بعض المسؤولين داخل المدرسة.

وروي احمد المغاوري مصور الفيديو في تصريحات هاتفية، أن هؤلاء الطلاب في المرحلة الثانية الابتدائية، مضيفا ان كثيرا من الطلاب تسلقوا واحدا تلو الآخر من أجل الهروب دون وجود مسؤول ، مؤكدا ان المدرسة من اجود المدارس الموجودة بالمحافظة.

ترشيحاتنا

أرملة رأفت الهجان تكشف كواليس خاصة من حياة أشهر عميل مخابراتي :عشت معه 19 سنة ولم أعرف حقيقته

فحص القنصلية السعودية بإسطنبول للمرة الثانية في أسبوع

شاهد.. الحماية المدنية تنقذ حياة سائق انقلبت سيارته فى التجمع الخامس

الشامبو والصابون..كيف تجعلي مستحضراتك تستمر لفترة أطول ؟

موظف يعثر على حقيبة بها مبلغ 800 ألف جنيه في مولد السيد البدوي

رسالة من غنوة قبل رحيلها الى شقيقتها أنغام .. فيديو

شاهد.. لحظة إعلان مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا استقالته من منصبه

خالد الغندور : نجم العين الاماراتى ينضم لـ الأهلي يناير المقبل

إحالة حارسة مقابر وشقيقها للمحاكمة العاجلة بتهمة الإتجار فى الجثث

كامل أبو علي: 3.5 مليون سائح روسي زاروا مصر مؤخرا

مكرم محمد أحمد: تأخر استئناف الطيران بين مصر وروسيا خطر جدا لهذا السبب

شاهد.. اللقطات الأولى للمحققين الأتراك داخل القنصلية السعودية بإسطنبول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

فيديو

وزيرة التخطيط: الدولة تضخ استثمارات لقطاعات تدعم المواطن والمستثمر
أحمد موسى يعرض كلمة السيسي فى المؤتمر الصحفى مع بوتين.. فيديو
هريدي: كلمة السيسي أمام البرلمان الروسي ربطت الماضي بالحاضر والمستقبل
أحمد موسى: عودة السياحة الروسية خلال الأيام المقبلة .. فيديو
طبيب نفسى عن جروبات الفيس وواتس أب: الرجال لحل المشاكل.. النساء للفضفضة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟