تلاميذ يلقون بأنفسهم من الطابق الثالث للهروب من مدرسة بـ كفر الشيخ.. فيديو

عرض الإعلامي معتز الدمرداش أثناء تقديم برنامجه " اخر النهار "، المذاع عبر فضائية " النهار " ، مقطع فيديو يرصد بعض التلاميذ في المرحلة الابتدائية أثناء تسلق نوافذ الفصول بمحافظة كفر الشيخ.



وظهر ان تسلق التلاميذ جاء من الطابق الثالث بالمدرسة من أجل الهروب منها، بطريقة تكاد تنهي حياتهم دون وجود رقابة من بعض المسؤولين داخل المدرسة.



وروي احمد المغاوري مصور الفيديو في تصريحات هاتفية، أن هؤلاء الطلاب في المرحلة الثانية الابتدائية، مضيفا ان كثيرا من الطلاب تسلقوا واحدا تلو الآخر من أجل الهروب دون وجود مسؤول ، مؤكدا ان المدرسة من اجود المدارس الموجودة بالمحافظة.