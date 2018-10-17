نوف العصفور تطرح كتاب "فاشون كوشن" لهندسة الموضة

طرحت المهندسة والكاتبة نوف يعقوب العصفور، أحدث إصداراتها وهو كتاب بعنوان "فاشون كوشن" لهندسة الموضة ويتحدث عن تعليمات وتناسق الحجاب مع الملابس وطرق مختلفة لهندسة التصميمات والشبه والإختلاف والتقليد، ويناقش عددا من موضات العصر الحديث.



وحقق الكتاب مبيعات ضخمة خلال أيام بدار هاء بدولة قطر، كما يحقق نجاحًا كبيرًا في عدد من الدول العربية، وتقوم حاليًا بدراسة تفاصيل زيارتها لمصر لتشارك في عدد من الديفليهات خلال الفترة المقبلة.



جدير بالذكر أن نوف العصفور هي مهندسة كويتية اتخذت من الهندسة أسلوب حياة لتُصبح اول كويتية مُهندسة للمظهر في الوطن العربي مختصة في الحجاب وتنسيقه، تخرجت فى جامعة الكويت قسم هندسة البترول دفعة ٢٠١٠ وحصلت على شهاداتها في تنسيق المظهر من كلية لندن للموضة والأزياء بالإضافة الى عدة ورشات في الولايات المتحدة الأمريكية عن الألوان والأقمشة.