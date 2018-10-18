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أخبار البلد

الري: مستعدون للتعامل مع أمطار وسيول سانت كاترين.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 03:00 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
شهدت مدينة سانت كاترين وبعض مدن العريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد سقوط امطار متوسطة لعدة مرات متكررة منذ الثلاثاء الماضي وحتى صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى وصول كميات مياه بسيطة للبحيرة رقم ١ بمنطقة النبي صالح بالمدينة كما تجمعت المياه فى الأماكن المنخفضة الموازية للطرق داخل المدينة وفي منطقة النبي هارون، إلا أنه لم يحدث أي تأثير للأمطار على الطرق أو المنشآت أو الأكمنة. 

وقام سد وادي الإسباعية بحي الإسباعية بمدينة سانت كاترين بحجز المياه التي هطلت على حوض وادي الإسباعية .

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى، انتهت من تنفيذ وافتتاح سد وادى الإسباعية في شهر يوليو الماضي ضمن منظومة حماية مدن محافظة جنوب سيناء من أخطار السيول . حيث يصل طول السد إلى ١٥٠ مترا ويصل ارتفاعه إلى ٦.٥ متر بينما تصل سعة السد التخزينية إلى 100 ألف متر مكعب و قد وصلت تكلفة تنفيذه حوالى ٥٤٣٥٠٠٠ جنيه، في إطار استعدادات الوزارة لمواجهة موسم الأمطار والسيول والتدابير التي تجريها الوزارة والمحافظات وكافة الجهات المعنية للتعامل مع اية مستجدات خاصة بالامطار والسيول وتفعيل لجان المرور على مخرات السيول للوقوف على مدى جاهزيتها لإستقبال مياه السيول للعام الحالي 2018/2019. فيما يخص حالة الطقس والامطار.


وتوقفت الأمطار على معظم الانحاء وجارى التنسيق مع الجهات المعنية والمتابعة بالمحافظات لتشكل فريق عمل واحد متكامل للتعامل اللحظي مع أية مستجدات. وتستمر في عملها غرفة العمليات المركزية الكترونية التي تم تشكيلها والتى تضم كافة جهات الدولة المعنية للتعامل الفوري والوقتي مع السيول والامطار لضمان تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات من خلال الدفع بكل الموارد المتاحة (بشرية – مادية- معدات-...) 

وفي السياق ذاته، اشارت وزارة الري الى انه تسود حالة من الطقس المستقر كافة محافظات والوضع أمن ومناسيب المياه بالترع والمصارف ومحطات الرفع أمنة.
الري: مستعدون للتعامل مع أمطار وسيول سانت كاترين.. صور
الري: مستعدون للتعامل مع أمطار وسيول سانت كاترين.. صور
الري: مستعدون للتعامل مع أمطار وسيول سانت كاترين.. صور
الري: مستعدون للتعامل مع أمطار وسيول سانت كاترين.. صور
الري: مستعدون للتعامل مع أمطار وسيول سانت كاترين.. صور

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