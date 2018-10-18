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مرأة

بالصور.. أفضل تصاميم فساتين سواريه للمحجبات

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:09 م
صدى البلد
علا أحمد
تحتار الكثير من الفتيات المحجبات عند اختيار فساتين السوارية، وذلك بسبب قلة التصاميم المتاحة لفساتين السوارية الخاصة بالمحجبات، فكما جاء في صفحة "عالموضة" المعنية بأخبار الموضة والجمال، فهناك الكثير من التصاميم المميزة للفتيات والتى منها المنقسم لقطعتين، وبينهما المطرز من منطقة الصدر.

وبحسب ما ذكر في صفحة عالموضة، فهناك بعض التصاميم الآخري المميزة وذلك من خلال ارتداء الفستان القطعتين الذي يمكن ارتدائه في المناسبات.

شاهدي الصور واختارى منها ما يتناسب معك...
بالصور.. أفضل تصاميم فساتين سواريه للمحجبات
بالصور.. أفضل تصاميم فساتين سواريه للمحجبات
بالصور.. أفضل تصاميم فساتين سواريه للمحجبات
بالصور.. أفضل تصاميم فساتين سواريه للمحجبات
بالصور.. أفضل تصاميم فساتين سواريه للمحجبات
بالصور.. أفضل تصاميم فساتين سواريه للمحجبات
بالصور.. أفضل تصاميم فساتين سواريه للمحجبات
بالصور.. أفضل تصاميم فساتين سواريه للمحجبات
بالصور.. أفضل تصاميم فساتين سواريه للمحجبات
بالصور.. أفضل تصاميم فساتين سواريه للمحجبات
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