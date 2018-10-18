ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

دراسة بريطانية : الواقع الافتراضي يجعلك شخصا أفضل

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:04 م
الواقع الإفتراضي
الواقع الإفتراضي يجعلك شخصا أفضل
قسم المنوعات
كشف بحث بريطاني جديد عن أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد الناس على تعلم أن تكون أكثر تعاطفا مع الآخرين.

وأوضحت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأشخاص الذين تعرضوا لحالات مثل فقدان وظيفتهم أو التشرد في الواقع الافتراضي طوروا في نهاية المطاف تعاطفا أطول أمدا تجاه قضايا الحياة الحقيقية.

وقال جيرمي بيلينسون، أستاذ الاتصالات بجامعة ستانفورد: "التجارب هي ما يميزنا كبشر، لذلك ليس من الغريب أن تكون التجربة المكثفة في الواقع الافتراضي أكثر تأثيرًا من تخيل شيء ما".

أجرى الباحثون دراستين على أكثر من 560 مشاركا، تتراوح أعمارهم بين 15 و88 عاما، وتم تصميم تلك الدراسة لتقييم كيفية تأثير الواقع الإفتراضي على مواقف الأشخاص مقارنة بالوسائل الأخرى.

وقالت الكاتبة فيرناندا هيريرا، طالبة دراسات عليا في قسم الاتصالات : "تم بيع نحو عشرة ملايين سماعة في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين لذلك أصبح لدى العديد من الأشخاص الآن إمكانية الوصول إلى تجارب الواقع الافتراضي لكننا لا نعرف الكثير عن كيفية تأثير ذلك على الناس، ويعد هذا البحث خطوة مهمة في معرفة مقدار التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه التقنية على مستوى التعاطف لدى الناس على المدى الطويل.

وأضافت هيريرا: "إن تبني وجهة نظر الآخرين في الواقع الافتراضي يؤدي إلى المزيد من التعاطف والسلوكيات الإيجابية لدى الأشخاص فورا بعد التجربة وعلى مدار الوقت مقارنة بتخيل ما قد يكون عليه الحال في مكان شخص آخر".

ويقول الباحثون إن الواقع الافتراضي يمكن أن يساعد في تسهيل التفاعلات الإجتماعية بشكل أكثر وضوحا وتحسين فهم الناس وتعاطفهم مع الآخرين في المواقف التي قد لا تكون مشابهة لتلك الخاصة بهم.

وقال جميل زكي الباحث في علم النفس في جامعة ستانفورد: 'إننا نميل إلى التفكير في التعاطف على أنه شيء ما، إما لديك أو ليس لديك، لكن الكثير من الدراسات أظهرت أن التعاطف ليس مجرد سمة، إنما هو أمر يمكنك العمل عليه وتغيره في مواقف مختلفة.

ترشيحاتنا

أميرة جمال لـ صدى البلد: انتمائي الكروي سر.. وأتمنى انتهاء خلافات جماهير الأهلي والمصري..فيديو

الأهلي يقترب من خطف أولى صفقات الميركاتو الشتوي من الزمالك

فرنسا تكذب مزاعم العفو الدولية: لم نبِع لمصر أسلحة تستخدم في القمع

3 قرارات من كلية حقوق عين شمس بشأن واقعة رقص الطلاب.. مستند

أزارو .. النجم الذى قهر السخرية فى مصر وأصبح هدف كبار أندية أوروبا

المدير الفنى لـ الزمالك يحسم مصير 3 لاعبين من نجوم الفريق.. غدا

وصول 3 طائرات بها وزراء وسفراء وفنانون وإعلاميون لحضور حفل ملتقى الأديان .. صور

أفضل 5 دول لإقامة حفل زفافك الأسطوري بأقل التكاليف.. صور

أول ظهور لـ نجوى كرم بعد عملية تصغير أنفها.. فيديو

أقوى وأطول سيارة ليموزين رئاسية فى العالم.. فيديو

مفاجأة.. الشرطة التركية تبحث عن خاشقجي في غابة ومزرعة بإسطنبول

بوتين يعلق على قضية اختفاء خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

انطلاق مسابقة ملكة جمال العرب بالجزائر اليوم

فيديو

البهي: السيسي أكد على تواجد مصر القوي بكافة المحافل الدولية.. فيديو
أميرة جمال لصدى البلد: حسام حسن لازم يدرب المنتخب.. والتوأم هيتعملهم تمثال فى بورسعيد..فيديو
عز العرب: التوافق المصري الروسي انعكاس لـ 75 عاما من التعاون .. فيديو
السعيد: البورصة حققت أعلى أداء على مستوى العالم في 2017.. فيديو
سعودي تتهمه أنقرة بقتل خاشقجي: لم أدخل تركيا في حياتي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟
loading...