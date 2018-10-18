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رياضة

يد الأهلي ينهي مرانه استعدادا لمواجهة فاب الكاميروني ببطولة إفريقيا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:19 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أنهيى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانه الأول في أبيدجان استعدادًا لمواجهة نظيره فريق فاب الكاميروني، التي تقام غدًا بأولي مباريات الفريق في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في كوت ديفوار.

وخاض الفريق مرانًا بدنيًا وخططيًا على الصالة المغطاة التي تستضيف المباراة بعد وصول الفريق إلى أبيدجان في ساعة مبكرة صباح اليوم، الخميس.

ويقوم الجهاز الفني، بقيادة عاصم حماد، بعقد محاضرة مساء اليوم لمراجعة خطة اللعب وتكليف كل لاعب بدوره خلال المباراة.

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