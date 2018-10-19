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وزير الري: توصيل الحنفيات الموفرة للهيئات الحكومية لتوفير مياه الشرب

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:51 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تسعى لتوصيل جميع الحنفيات الموفرة إلى جميع الهيئات الحكومية والمنشآت السياحية.

وأوضح الوزير خلال لقاء تلفزيوني على فضائية دي ام سي، أن وضع الحنفيات الموفرة سوف يصل إلي المنازل والمدارس، لتقليل التكلفة الاستثمارية الناتجة عن فقد كل قطرة من مياه الشرب.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلي أن الدولة تتبنى فكرة ترشيد المياه من خلال بعض القرارات الترشيدية الهامة، مثل تقليل المساحة الزراعية للأرز في مصر.
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