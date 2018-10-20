عمان تطالب باتخاذ خطوات عملية تجاه جريمة إسرائيل في الخان الأحمر

رأت صحيفة الوطن العمانية، أن إعلان المحكمة الجنائية عن قلقها إزاء ما يجري في قرية الخان الأحمر بالقدس المحتلة من تهجير عنصري وإحالة القرية إلى عصر "الأرباتهيد"، يعني اعترافها بأن هناك جريمة حرب ترتكب ضد الشعب الفلسطيني ومن بينهم سكان الخان الأحمر البدوية شرق القدس المحتلة.



وأكدت الوطن - في افتتاحيتها اليوم السبت - أن التعبير عن القلق لا يكفي ولا يستقيم مع جريمة حرب جميع حيثياتها معروفة ومشاهدة من قبل العالم بأجمعه والفاعل المرتكب للجريمة معروف ولم يتورع عن التباهي بجريمته وإصراره على إكمال الجريمة بكل تفاصيلها حتى النهاية واستخدام القوة ضد أهالي قرية الخان الأحمر.



وأشارت إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أكدت متابعتها للحالة الفلسطينية والتطورات على الأرض فيما يخص قضية قرية الخان الأحمر البدوية شرق القدس، وكذلك الأوضاع قرب حدود قطاع غزة وهو ما يعني أن القرائن والأدلة المطلوبة لإدانة المجرم متوافرة سواء ما يتعلق بجريمة الحرب الإسرائيلية في الخان الأحمر أو في قطاع غزة وبالتالي من السهل أن تكون بحوزة المحكمة وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني الذي لديه كل الإثباتات والقرائن التي يمكن أن يعين بها لفتح ملف هاتين الجريمتين.



وأكدت الصحيفة أنه أمام هاتين الجريمتين فإنه لا يكفي التعبير عن القلق وإنما يجب أن تكون هناك خطوات عملية جادة من قبل المحكمة الجنائية وأن لا ترضخ للضغوط الإسرائيلية والغربية في هذا الشأن بعدما أقرت أن ما يحدث هو جريمة حرب.

