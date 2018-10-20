ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

عمان تطالب باتخاذ خطوات عملية تجاه جريمة إسرائيل في الخان الأحمر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
رأت صحيفة الوطن العمانية، أن إعلان المحكمة الجنائية عن قلقها إزاء ما يجري في قرية الخان الأحمر بالقدس المحتلة من تهجير عنصري وإحالة القرية إلى عصر "الأرباتهيد"، يعني اعترافها بأن هناك جريمة حرب ترتكب ضد الشعب الفلسطيني ومن بينهم سكان الخان الأحمر البدوية شرق القدس المحتلة.

وأكدت الوطن - في افتتاحيتها اليوم السبت - أن التعبير عن القلق لا يكفي ولا يستقيم مع جريمة حرب جميع حيثياتها معروفة ومشاهدة من قبل العالم بأجمعه والفاعل المرتكب للجريمة معروف ولم يتورع عن التباهي بجريمته وإصراره على إكمال الجريمة بكل تفاصيلها حتى النهاية واستخدام القوة ضد أهالي قرية الخان الأحمر.

وأشارت إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أكدت متابعتها للحالة الفلسطينية والتطورات على الأرض فيما يخص قضية قرية الخان الأحمر البدوية شرق القدس، وكذلك الأوضاع قرب حدود قطاع غزة وهو ما يعني أن القرائن والأدلة المطلوبة لإدانة المجرم متوافرة سواء ما يتعلق بجريمة الحرب الإسرائيلية في الخان الأحمر أو في قطاع غزة وبالتالي من السهل أن تكون بحوزة المحكمة وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني الذي لديه كل الإثباتات والقرائن التي يمكن أن يعين بها لفتح ملف هاتين الجريمتين.

وأكدت الصحيفة أنه أمام هاتين الجريمتين فإنه لا يكفي التعبير عن القلق وإنما يجب أن تكون هناك خطوات عملية جادة من قبل المحكمة الجنائية وأن لا ترضخ للضغوط الإسرائيلية والغربية في هذا الشأن بعدما أقرت أن ما يحدث هو جريمة حرب.
loading...

ترشيحاتنا

ترامب: نعتزم طرح أسئلة على مسئولي السعودية بشأن قضية خاشقجي

فيديوهات جديدة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

وزير الخارجية الأمريكي يتصل بمحمد بن سلمان بعد إعلان وفاة خاشقجي

أضرار استخدام الفحم لتبييض الأسنان

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

برشلونة يخوض مواجهة صعبة أمام إشبيلية بالليجا.. الليلة

أمن بورسعيد يحبط تهريب كمية كبيرة من البضائع بمخزن سري داخل حاوية.. صور وفيديو

محمد رمضان وبوسي يشعلان ختام زفاف شيماء سيف.. صور

حماقي ودنيا سمير غانم يشعلان حفل زفاف شيماء سيف بدويتو لهفة

15 فائدة تجعلك تتناول الكمون يوميا

خلفان يعلق على إعلان السعودية عن وفاة خاشقجي

كوليبالي وأزارو ينتظمان في مران الأهلي بالتتش اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

فيديو

حسن هريدي: زيارة الرئيس السيسي لروسيا من أنجح الجولات الخارجية .. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت.. فيديو
ملكة جمال مصر للكون تكشف عن فتى أحلامها.. فيديو
رشا مجدي: وسائل الإعلام تبرز فوز أبوالعينين وحواس بجائزتي العطاء الاجتماعي والآثار في إيطاليا
هدوء في الحركة المرورية على جميع الطرق والمحاور الرئيسية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟