موني هلال تفوز بلقب ملكة جمال مصر 2018

توجّت موني هلال، بلقب ملكة جمال مصر 2018 Miss Egypt World، اللقب الذي سيمكنها من المنافسة على لقب ملكة جمال العالم في نسختها الـ 68 والتي ستقام في ديسمبر 2018 بالصين.





ويذكر أن اللجنة المنظمة للمسابقة العالمية "ملكة جمال العالم" وقع اختيارها علي ملكة جمال مصر "موني هلال" لتمثيل مصر في هذه المسابقة العالمية الرسمية 2018 Miss World.





وقالت موني، الشابة الجميلة ذات الملامح المصرية المميزة ذات الـ 26 عامًا، بعد فوزها باللقب: "سعيدة للغاية بحصولي على اللقب، وأشعر بالفخر الشديد لأني سأمثل مصر في المسابقة العالمية، ويعتبر هذا مسؤولية كبيرة بالنسبة لي بحمل اسمها في مثل هذه المسابقة الدولية الأقدم والأعرق لاختيار ملكة جمال العالم".





وتقام مسابقة 2018 Miss World في جزيرة " سانيا " الصينية في ديسمبر القادم، ويشارك فيها 120 دولة من شتى بقاع الأرض للحصول على لقب ملكة جمال العالم. وتعد تلك المسابقة هي الدولية الوحيدة للجمال التي فازت بها مصر عام 1954 عن طريق فتاة مصرية من أصل يوناني.





وتمثل موني هلال مصر في المسابقة العالمية، بعد فوزها بلقب ملكة جمال مصر للعالم 2018، بعد أن اجتازت بنجاح كافة شروط المسابقة ومن أبرزها وأصعبها اجتياز اختبارات المعلومات العامة والعديد من الاشتراطات الأخرى مثل الطول والوزن والإجادة التامة للغة الإنجليزية والقيام بالعديد من الأعمال الخيرية والاجتماعية المتميزة.





وصرحت ملكة جمال مصر "موني هلال" بأنها تأمل في تغيير الصورة النمطية لملكات الجمال، وقالت إنها تؤمن أن الجمال الحقيقي يأتي من الداخل، وأن على ملكة الجمال الحقيقية أن تضفي لمسة من الجمال على كل من حولها وأن يكون لها دورًا تلعبه في مساعدة الناس والعمل على تنمية المجتمع الذي تنتمي إليه.





وقالت ملكة جمال مصر للعام 2018: "لقد استقلت من عملي الحالي كمديرة للعلاقات العامة للتركيز على خدمة المجتمع حيث أقوم بالمشاركة في العديد من الفعاليات في مجالات العمل الإنساني والحفاظ على البيئة وحماية الحيوانات، والتركيز على عملي كعارضة أزياء".





ويذكر أن موني تعشق العمل الخيري والاجتماعي ومساعدة المحيطين بها حيث كان لها العديد من الإسهامات مع عدد من الجمعيات الخيرية مثل مصر الخير وجنة الخلود ومؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية والتي تحرص علي زيارتهم باستمرار وقضاء أكبر وقت مع الأطفال ومساعدتهم بكل الطرق المتاحة، ولموني كذلك العديد من المجهودات في مجال رعاية وحماية الحيوانات مع العديد من الجهات مثل مؤسسة رعاية الحيوانGIVEN HOPE لإنقاذ كلاب و قطط الشوارع و Animal Protection Foundation no 5630 وكان من ضمن إسهاماتها المشاركة في الدعوى لكسب التأييد لأول مشروع قانون لحماية الحيوانات في مصر والذي يناقشه البرلمان المصري قريبا لإقراره.





ومن جانبه قال يوسف سباهي، المسؤول عن تنظيم مسابقات ملكات الجمال في مصر، إن اللجنة المنظمة للمسابقة الرسمية لاختيار ملكة جمال العالم طالبته بالاشتراك في المسابقة العالمية ملكة جمال العالم 2018 لان مسابقة ملكة جمال مصر التي ينظمها هي المسابقة الوحيدة داخل مصر التي تنطبق عليها الشروط الدولية للدخول في المنافسة على اللقب العالمي.



