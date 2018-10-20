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رياضة

برايتون يهزم نيوكاسل بهدف في الدوري الانجليزي .. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:22 م
بيرم كيال
بيرم كيال
حسن العمدة
حقق فريق برايتون فوزا صعبا علي منافسه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سانت جيمس بارك فى الجولة التاسعه ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 29 عن طريق بيرم كيال من تسديدة قوية لتسكن الشباك .

وبهذه النتيجه يرتفع رصيد برايتون بـ11 نقطه فى المركز الثاني عشر ، بينما تجمد رصيد نيوكاسل فى المركز الاخير برصيد نقطتين .
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