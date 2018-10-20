النقل تدرس رفع سعر تذكرة المترو لتقليل فجوة فارق التكلفة





لافتًا إلى أن سعر تذكرة المترو لا يغطي تكلفة أعمال التشغيل والصيانة للمترو، بل سيظل هناك دائما دعم من جانب الدولة.



وتابع "شعث"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، مرفق مترو الأنفاق خدمي، ويعتمد بشكل أساسي على الدعم الذي تقدمه الدولة، معقبًا: "ماينفعش نضع مترو أنفاق ومكسب في جملة واحدة".



وأشار إلى أن تحريك سعر التذكرة لا يجب أن نعتبره رفعا لسعر التذكرة، وإنما هو تقليل لقيمة الدعم، موضحًا أن قيمة التذكرة الحقيقية 16 جنيها و40 قرشا، منوها بأن هناك دراسات قائمة لتقليل الدعم عن سعر التذكرة.

قال الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، أنهم لا يفكرون في التحصل على الدعم الذي توفره الدولة من جيب المواطن.