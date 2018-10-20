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أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية: حادث حريق كنيسة العذراء بدرياس نتيجة ماس كهربائي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:40 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم أن الحريق الذى اندلع الليلة الماضية بكنيسة السيدة العذراء مريم بدرياس بمنطقة عين شمس تم السيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدنية، وأنه وقع نتيجة ماس كهربائي.

وأشار القس بولس حليم - في بيان اليوم السبت - الى أن الحريق لم يسفر عن وقوع أية خسائر بشرية ، وأن قوات الدفاع المدني انتقلت إلى موقع الحادث وقامت بالسيطرة على النيران.

كانت غرفة الحماية المدنية بمحافظة القاهرة قد تلقت إخطارًا من غرفة النجدة، بنشوب حريق في كنيسة العذراء بدرياس بعين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
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