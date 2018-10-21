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محافظات

غدا.. وزير التموين يضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بدمنهور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
يستقبل غدا "الاثنين" اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الحكومة الذي عرض على مجلس النواب وتضمن إنشاء أسواق وسلاسل تجارية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، إن مساحة المنطقة اللوجستية التي تم تخصيصها منذ 2016 تقع على مساحة 81 ألفا و134 مترا مربعا بالطريق الزراعي السريع بمدخل دمنهور بجوار مديرية الطب البيطرى.

ولفت الى أن العمل على قدم وساق بمحافظة البحيرة لتجهيز الأراضي التى تم تخصيصها لإنشاء مناطق لوجستية على الطريق الزراعى السريع.
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