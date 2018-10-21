صفات الرجل الذى تحبه النساء.. فيديو

تحب بعض النساء في الرجال شيئا، وتحب نساء أخريات شيئا آخر تماما، فقد تحب إحداهن لون عينيه وقد تحب أخرى لون بشرته وقد تعشق ثالثة أناقته.



لمن يدق قلب حواء؟.. ومن هو الرجل الجذاب في عيون المرأة هل اختلفت محددات شخصيته على اختلاف العصور أما لا زالت ثابتة وتختلف فقط من سيدة لآخرى فمثلما يبحث الرجل عن فتاة أحلامه بمواصفات خاصة تناسب شخصيته ورغباته وخبراته وبيئته التي نشأ فيها وأخلاقيات المجتمع حوله، تبحث كل فتاة أيضا على فتى احلامها؟.



تعرف إلى أى نوع تنجذب المرأة إليه.. الإجابة فى الرابط التالى تقدمها أخصائى العلاقات الزوجية أميرة حبارير لـ"صدى البلد"..