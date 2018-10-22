السفير الهندي يضع باقة زهور على مقبرة الجنود الهنود في العلمين.. صور

قام راهول كواليشيرايث، سفير دولة الهند لدى مصر بوضع باقة من الزهور، أول أمس السبت، على قبر الجنود الهنود في مقبرة الهنود.



وأقام سفراء كل من ألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية والهند مراسم مشتركة، أول أمس، لإحياء الذكرى الـ76 لمعركة العلمين التي اندلعت خلال الحرب العالمية الثانية بين قوات التحالف وقوات المحور، حيث انتصر الحلفاء بقيادة بريطانيا على قوات المحور بقيادة ألمانيا.



وقام السفير الهندي بوضع باقة الزهور في مقبرة «الكومنولث الحرب (cwgc)» في مدينة العلمين المصرية» على قبر الجنود الهنود الذين فقدوا حياتهم في المعركة التي كان مسرحها مصر / ليبيا.



ويقع نصب تذكاري منفصل للجنود الهنود في مقبرة cwgc وله جدار مع أسماء الشهداء الهنود المسجلين عليها.



وقد فقد 3000 جندي هندي حياتهم على الاراضي المصرية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث شهدت 3 شعب هندية تابعة للجيش الهندي (الرابع والخامس والعاشر من شعبة المشاة الهندية) المشاركة في معارك العلمين، بين قوات الحلفاء بقيادة بريطانيا وقوات المحور بقيادة ألمانيا.