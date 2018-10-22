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مرأة

مؤشرات لإصابتك بأزمة قلبية لا تتجاهلها

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:35 م
صدى البلد
ريهام قدري
تختلف أعراض النوبات القلبية من شخص إلى آخر وأبرزها ألم الصدر وصعوبة التنفس والشعور بالدوار، ولكن يشدد الأطباء على ضرورة الانتباه على تورم الكاحلين، والذي يشير إلى تراكم السوائل في تلك المنطقة.

وقال البروفيسور في مؤسسة القلب البريطانية، ديفيد نيوباي: "لا ينبغي تجاهل هذا المؤشر، بخاصةٍ إذا تورم الكاحلين جدًا، لأنه قد يكون علامة على أزمة قلبية" وفقا ل " express health"

فتناول أدوية معينة، كأدوية علاج ضغط الدم المرتفع، قد تؤدي إلى تورم الكاحلين ويحث نيوبياي على مراجعة الطبيب في هذه الحالة.

ومن جهةٍ أخرى، يمكن أن تؤدي أمراض الكلى أو الرئة وسوء التغذية وأمراض الكبد إلى تورم الكاحلين.

ومن الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه لها هي الشعور بألم مستمر في المعدة أو التعرق المفرط أو وجود ألم في الفك أو الشعور بالغثيان المستمر.
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