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حوادث

ضبط 10 فتيات ليل بـ الجيزة.. والمتهمات: أكل عيشنا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:51 م
فتيات ليل - صورة
فتيات ليل - صورة أرشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة في إلقاء القبض على 10 من فتيات الليل من شارع جامعة الدول العربية وشارع الهرم أثناء محاولة استقطاب راغبي المتعة الحرام.

وردت معلومات إلي العميد طارق حمزة مدير ادارة مكافحة جرائم الاداب بالجيزة بتوقف عدد من البنات في الطريق المؤدي لعدد من الديسكوهات والفنادق الشهيرة في شارع جامعة الدول العربية بالعجوزة وغيرهن في شارع الهرم امام الملاهي الليلية الكبرى.

تحريات العقيد محمد حسن وكيل ادارة مكافحة جرائم آداب الجيزة أكدت صحة المعلومات، بعد عرض المعلومات علي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير امن الجيزة والذي أمر بسرعة شن حملات علي المناطق الواردة بالتحريات لفرض السيطرة الامنية ومكافحة جرائم الاداب العامة حفاظا علي قيم وتقاليد المجتمع وضبط الحالات المخالفة للقانون.

فاجأت قوات مباحث الاداب بالجيزة برئاسة العميد طارق حمزة والمقدم احمد صقر عددا من تمركزات فتيات الليل بعد مراقبة طوال ساعات نشاط الفتيات، أو يتم اللجوء لحيلة الاستعانة بمصدر سري يدعي انه احد راغبي المتعة ويتم التفاوض حول السعر حتي تحين اللحظة بالضبط في حالة تلبس ونجحت القوات في ضبط 10 منهن اثناء استقطاب راغبي المتعة الحرام من امام الملاهي الليلية والكازينوهات لممارسة الرذيلة بعد الاتفاق علي الأجر سواء بالساعة او الليلة.

"والله يابيه ربنا أعلم بظروفي اللي رمتني في سكة الحرام.. مش سهل عليا أستحمل الفقر والجوع كوم لحم متعلق في رقبتي" كانت تلك اقوال احدي الفتيات اثناء مناقشتها امام رجال الاداب.. قالت اخري: "من صغري لقيت نفسي في الشارع وابويا وأمي كل واحد منهم في ناحية واللي وصلتله ده مصير طبيعي وهخرج من الحبس واكمل شغل اصل ده اكل عيشي" .. فيما اصرت ثالثة علي الانكار: انا معملتش حاجة من اللي بتقولوا عليها دي هي الوقفة في الشارع جريمة؟

تحررت المحاضر اللازمة وأحيلت الفتيات الي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن كل منهن وتم حبسهن علي ذمة التحقيقات.
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