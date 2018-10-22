محافظ شمال سيناء: التنمية تحقق الأمن ..فيديو

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم فك الحظر على تداول مواد البناء والوقود مؤخرًا، مضيفًا: "أستشعر رضا المواطن السيناوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك مكتب مختص بمتابعة ردود الأفعال ومطالب أهالي شمال سيناء".





وأضاف "شوشة"، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، " المواطن السيناوي يهتم بتوفير احتياجاته اليومية الأساسية وتوفير الأمن والأمان".





وتابع: "طموحات أهالي شمال سيناء محدودة مقارنة ببقية أهالي محافظات مصر الأخرى"، مؤكدًا أن منظومة العمل في شمال سيناء قائمة على التنمية وتوفير الأمن.





واستطرد: "مقتنع بأن التنمية تسبق الأمن بخطوات لأن التنمية هي التي تحقق الأمن بشكل كبير وليس العكس، وهناك مخطط شامل لتنمية شمال سيناء تتبناه الدولة وتنفذه وزارة الإسكان، وستنطلق سيناء انطلاقة غير مسبوقة".