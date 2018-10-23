طريقة عمل الكابوريا المحشية بشكل وطعم جديد

تقدم الشيف هالة فهمي طريقة مبتكرة وجديدة لتحضير الكابوريا المحشية بمذاق لا يقاوم.



ويعد تناول الكابوريا المحشية؛ محببا لدى الكثير من الأشخاص، غير أنها تناسب العزائم والمناسبات.



المكونات لعمل الكابوريا المحشية :



6 كابوريات – دقيق

كيس سي فود

كوب لبن – كوب كريمة

ثوم – ملح – فلفل – كمون

زيت – شبت مفروم – جبن موزاريلا



طريقة عمل الكابوريا المحشية :



* تفتح الكابوريا وتلف قشرتها في ورق ألمونيوم

* في حلة على النار يوضع زيت مع السي فود المشكل وملح وفلفل وكمون واوريجانو (مردقوش)

* يضاف إليه الثوم المفروم ويقلب جيدا

* يضاف الدقيق ويقلب جيدا ومعه اللبن والكريمة

* يقلب حتى يثقل الخليط

* يوضع الخليط في الكابوريا المجهزة

* ترص في صينية فرن وتوضع على الوجه جبن موزاريلا

* تدخل فرنا ساخنا حتى يسيح الجبن

* تقدم مزينة بالشبت