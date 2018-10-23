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حوادث

مصرع شخص دهسه قطار بالمنوفية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
محمد امين
لقي شخص مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار سكة حديد جروان، وذلك خلال محاولته ركوب القطار فسقط سهوا مما أدى لمصرعه في الحال.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بوقوع "سامح ص ع" 38 عاما، أسفل عجلات القطار، مما أدى لمصرعه في الحال وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن.
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