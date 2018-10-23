ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الاهلى ووفاق سطيف .. ملخص المباراة 3 أهداف وفرص ضائعة بالجملة.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:16 م
صدى البلد
محمد سمير
تأهل الأهلى الى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالرغم من الهزيمة أمام وفاق سطيف بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب 8 مايو فى اطار دور نصف نهائى دورى ابطال افريقيا .

الشوط الاول :

بلغ الأهلي، نهائي البطولة القارية، للمرة الثانية على التوالي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون رد، بعدما بلغت النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب (3-2) لصالح الشياطين الحمر.

بدأ لاعبو سطيف المباراة بالضغط على لاعبى الاهلى لخطف هدف مبكر يربك حسابات الفريق الأحمر وإعادة إحياء آماله فى التأهل الى الدور النهائى .

ونجح لاعبو سطيف فى السيطرة على اول 8 دقائق من المباراة اسفرت عن 3 ركنيات ولم ينجح مهاجمو الجزائر فى استغلالها.

وحاول لاعبو الاهلى امتصاص ضغط لاعبى سطيف حتى الدقيقة التاسعة التى أسفرت عن فرصة الهدف الاول و لكن رفض أزاروا الفرصة الذهبية التى أتيحت له بالانفراد بمصطفى الزغبة حارس سطيف وسددها برعونة شديدة .

وفى الدقيقة 13 مرر وليد سليمان تمريرة سحرية الى اسلام محارب ليضعه فى مواجهة مرمى سطيف و لكنه تردد فى التصويب او التمرير الى حمودى و سددها خارج المرمى بغرابة شديدة .

وعاد لاعبو سطيف الى السيطرة على مجريات المباراة مرة اخرى ولكن فشلوا فى اجتياز خط دفاع الأهلى المنيع ليلجأ لاعبو الجزائر الى التسديد من خارج المرمى .

وأضاع مهاجم وفاق سطيف فرصة محققة لاحراز الهدف الاول بعدما انفرد بمحمد الشناوى حارس الاهلى فى الدقيقة 35 ولكنه وضعها خارج المرمى بعد أن سددها بجوار القائم بطريقة غريبة .

وفى الدقيقة 39 انتزع حمودى آهات الجماهير بعدما اضاع اخطر فرص المباراة بعد تمريرة سحرية من أزاروا لينفرد حمودى بحارس سطيف ولكنه سددها فى جسده بغرابة شديدة ليضيع فرصة قتل المباراة من جانب الاهلى .

الشوط الثانى:

سدد وليد سليمان تسديدة قوية مباغتة من وسط الملعب مع انطلاق صافرة بداية الشوط الثانى تصدى لها مصطفى الزغبة حارس مرمى وفاق سطيف ليحرم الاهلى من هدف عالمى .

وعاد لاعبو وفاق سطيف الى السيطرة على مجريات اللقاء مرة اخرى ليضيع مهاجموه هجمتين متتاليتين فى الدقيقتين 50 و 51 .

وأجرى مدرب وفاق سطيف، رشيد الطاوسي، تبديلا فى الدقيقة 56 بخروج الياس سيدهم ونزول الياس سعد فى محاولة الى انقاذ ما يمكن انقاذه وتعويض نتيجة مباراة الذهاب .

وأجرى باتريس كارتيرون التبديل الاول للاهلى فى الدقيقة 55 بنزول ميدو جابر بدلا من أحمد حمودى فى محاولة لغلق ثغرة الناحية اليسرى التى يسيطر عليها الفريق الجزائرى سيطرة تامة وتعد مصدر خطورته فى المباراة .

وأحرز وليد سليمان هدف الاهلى الاول فى الدقيقة 61 من المباراة بعد تمريرة ساحرة من احمد فتحى لينفرد سليمان بحارس مرمى وفاق سطيف ويسددها على يساره .

وسجل وفاق سطيف هدف التعادل فى الدقيقة 67 بعد تسديدة من محمد بكير تصدى لها الشناوى بغرابة شديدة لتقع منه الكرة فى داخل المرمى معلنة عن الهدف الاول للفريق الجزائرى .

واحرز حسام جاشة هدف التقدم فى شباك الاهلى فى الدقيقة 72 من عمر الشوط الثانى بعد تمريرة من جادو ليضعه فى مواجهة مرمى الاهلى الخالى ليحرز الهدف الثانى لفريقه .

وسيطر وفاق سطيف على مجريات باقى اللقاء سيطرة تامة فى محاولة الى ادراك زيادة عدد اهدافه ليتأهل الى نهائى دورى الابطال ولكنه فشل في الوصول الى شباك الشياطين الحمر .

وسيواجه الأهلي، الترجي التونسي، في نهائي البطولة القارية، علمًا بأن الفريقين تقابلا في دور المجموعات هذا الموسم.
loading...

ترشيحاتنا

الاهلى ووفاق سطيف .. الشناوى يمنح الجزائريين هدف التعادل

غرام وانتقام.. علاقة آثمة وراء مقتل ربة منزل بالقلمون في الوادى الجديد

الاهلى ووفاق سطيف .. وليد سليمان يقتل المباراة بالهدف الأول

الأهلي يفلت من الفخ الجزائري ويبلغ نهائي دوري الأبطال لمواجهة الترجى

بنطلون mom fit موضة 2019.. صور

خبير تحكيمي: الزمالك كان يستحق ضربة جزاء أخرى

شاهد.. مفاجأة كارثية حول واقعة التحرش بفتاة داخل أحد المستشفيات

الضرائب: مهلة سداد 90 يوما للممولين المتعثرين

الأرصاد تحذر من شبورة مائية غدا.. وسقوط أمطار ببعض المحافظات

Xiaomi تكشف عن أسطورتها Black Shark.. المواصفات والسعر.. صور

الأهلي يحتفل بتأهل الفريق الأول لنهائي دورى أبطال أفريقيا بهذه الطريقة

ننشر أسعار الخضراوات في مبادرة وزارة التموين خضار بلدنا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

جمعية منتجي البطاطس: حذرنا من حدوث أزمة الأسعار .. فيديو
منتجي الأقطان: لا بد من تحديد جهة لاستلام المحصول من الفلاحين.. فيديو
الاهلى ووفاق سطيف .. ملخص المباراة 3 أهداف وفرص ضائعة بالجملة.. فيديو
روما يهزم سيسكا موسكو بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال .. فيديو
مانشستر سيتي يكتسح شاختار بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟