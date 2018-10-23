الاهلى ووفاق سطيف .. ملخص المباراة 3 أهداف وفرص ضائعة بالجملة.. فيديو

تأهل الأهلى الى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالرغم من الهزيمة أمام وفاق سطيف بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب 8 مايو فى اطار دور نصف نهائى دورى ابطال افريقيا .



الشوط الاول :



بلغ الأهلي، نهائي البطولة القارية، للمرة الثانية على التوالي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون رد، بعدما بلغت النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب (3-2) لصالح الشياطين الحمر.



بدأ لاعبو سطيف المباراة بالضغط على لاعبى الاهلى لخطف هدف مبكر يربك حسابات الفريق الأحمر وإعادة إحياء آماله فى التأهل الى الدور النهائى .



ونجح لاعبو سطيف فى السيطرة على اول 8 دقائق من المباراة اسفرت عن 3 ركنيات ولم ينجح مهاجمو الجزائر فى استغلالها.



وحاول لاعبو الاهلى امتصاص ضغط لاعبى سطيف حتى الدقيقة التاسعة التى أسفرت عن فرصة الهدف الاول و لكن رفض أزاروا الفرصة الذهبية التى أتيحت له بالانفراد بمصطفى الزغبة حارس سطيف وسددها برعونة شديدة .



وفى الدقيقة 13 مرر وليد سليمان تمريرة سحرية الى اسلام محارب ليضعه فى مواجهة مرمى سطيف و لكنه تردد فى التصويب او التمرير الى حمودى و سددها خارج المرمى بغرابة شديدة .



وعاد لاعبو سطيف الى السيطرة على مجريات المباراة مرة اخرى ولكن فشلوا فى اجتياز خط دفاع الأهلى المنيع ليلجأ لاعبو الجزائر الى التسديد من خارج المرمى .



وأضاع مهاجم وفاق سطيف فرصة محققة لاحراز الهدف الاول بعدما انفرد بمحمد الشناوى حارس الاهلى فى الدقيقة 35 ولكنه وضعها خارج المرمى بعد أن سددها بجوار القائم بطريقة غريبة .



وفى الدقيقة 39 انتزع حمودى آهات الجماهير بعدما اضاع اخطر فرص المباراة بعد تمريرة سحرية من أزاروا لينفرد حمودى بحارس سطيف ولكنه سددها فى جسده بغرابة شديدة ليضيع فرصة قتل المباراة من جانب الاهلى .



الشوط الثانى:



سدد وليد سليمان تسديدة قوية مباغتة من وسط الملعب مع انطلاق صافرة بداية الشوط الثانى تصدى لها مصطفى الزغبة حارس مرمى وفاق سطيف ليحرم الاهلى من هدف عالمى .



وعاد لاعبو وفاق سطيف الى السيطرة على مجريات اللقاء مرة اخرى ليضيع مهاجموه هجمتين متتاليتين فى الدقيقتين 50 و 51 .



وأجرى مدرب وفاق سطيف، رشيد الطاوسي، تبديلا فى الدقيقة 56 بخروج الياس سيدهم ونزول الياس سعد فى محاولة الى انقاذ ما يمكن انقاذه وتعويض نتيجة مباراة الذهاب .



وأجرى باتريس كارتيرون التبديل الاول للاهلى فى الدقيقة 55 بنزول ميدو جابر بدلا من أحمد حمودى فى محاولة لغلق ثغرة الناحية اليسرى التى يسيطر عليها الفريق الجزائرى سيطرة تامة وتعد مصدر خطورته فى المباراة .



وأحرز وليد سليمان هدف الاهلى الاول فى الدقيقة 61 من المباراة بعد تمريرة ساحرة من احمد فتحى لينفرد سليمان بحارس مرمى وفاق سطيف ويسددها على يساره .



وسجل وفاق سطيف هدف التعادل فى الدقيقة 67 بعد تسديدة من محمد بكير تصدى لها الشناوى بغرابة شديدة لتقع منه الكرة فى داخل المرمى معلنة عن الهدف الاول للفريق الجزائرى .



واحرز حسام جاشة هدف التقدم فى شباك الاهلى فى الدقيقة 72 من عمر الشوط الثانى بعد تمريرة من جادو ليضعه فى مواجهة مرمى الاهلى الخالى ليحرز الهدف الثانى لفريقه .



وسيطر وفاق سطيف على مجريات باقى اللقاء سيطرة تامة فى محاولة الى ادراك زيادة عدد اهدافه ليتأهل الى نهائى دورى الابطال ولكنه فشل في الوصول الى شباك الشياطين الحمر .



وسيواجه الأهلي، الترجي التونسي، في نهائي البطولة القارية، علمًا بأن الفريقين تقابلا في دور المجموعات هذا الموسم.

