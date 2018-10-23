خالد بيومي يهنئ الأهلي ويشيد بـ وفاق سطيف

وجه خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي التهنئة لفريق الأهلي عقب التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكتب بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" وفاق سطيف يستحق التصفيق والتحية والتقدير ومبرووك للنادي الأهلي نهائي عربي خالص أمام الترجي".



نجح الأهلي المصري، في حجز تذكرة العبور لنهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري، اليوم الثلاثاء، على ملعب 8 مايو، في إياب نصف نهائي المسابقة.



وبلغ الأهلي، نهائي البطولة القارية، للمرة الثانية على التوالي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون رد، بعدما بلغت النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب (3-2) لصالح الشياطين الحمر.

