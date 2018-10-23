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رياضة

خالد بيومي يهنئ الأهلي ويشيد بـ وفاق سطيف

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي التهنئة لفريق الأهلي عقب التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وكتب بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" وفاق سطيف يستحق التصفيق والتحية والتقدير ومبرووك للنادي الأهلي نهائي عربي خالص أمام الترجي".

نجح الأهلي المصري، في حجز تذكرة العبور لنهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري، اليوم الثلاثاء، على ملعب 8 مايو، في إياب نصف نهائي المسابقة.

وبلغ الأهلي، نهائي البطولة القارية، للمرة الثانية على التوالي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون رد، بعدما بلغت النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب (3-2) لصالح الشياطين الحمر.
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