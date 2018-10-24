الأزهر يحسم الجدل حول مشروعية القائمة والمهر والشبكة في الزواج.. فيديو

قال الشيخ أحمد المالكى، الباحث الشرعى بمشيخة الأزهر، إن قائمة الزواج من أعراف المجتمع المصري، موضحًا أن الزواج أفضل نعمة ينعم بها الخالق على المخلوق.



وأضاف "المالكى"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "تن"، اليوم، الأربعاء، أن قائمة الزواج أقرتها الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بآيات الله: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"، وهذا لا يعنى أن المرأة سلعة تُباع وتُشترى.



وأشار الباحث الشرعى بمشيخة الأزهر إلى أن المهر رمز لتكريم المرأة ويمكن أن يكون بأقل شيء، لافتًا إلى أن القائمة تعتبر دينا على الزوج حتى الوفاة أو الطلاق.

