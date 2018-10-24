في دلاوب كل فتاة.. البليزر الأسود في الخريف..صور

يعتبر الجاكيت الكلاسيكي أو البليزر وخاصة الطويل يعتبر واحد من أهم إطلالات الخريف، ويمكن ارتداءه بأكثر من طريقة، سواء مع بنطال جينز وتي-شيرت، أو مع قميص.



كما انه يتميز البليزر باللون الاسود يمتاز بشكله الكلاسيكي الذي يجعله ملائم للعديد من المناسبات، و أيضًا يكمنك استغلاله في الاطلالات الكاجول .



لذلك نعرض لكي مجموعة من البليزر الاسود الذي لابد من تواجده في دولاب كل فتاه .



