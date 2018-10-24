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مرأة

في دلاوب كل فتاة.. البليزر الأسود في الخريف..صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:54 م
صدى البلد
رنا عصمت
يعتبر الجاكيت الكلاسيكي أو البليزر وخاصة الطويل يعتبر واحد من أهم إطلالات الخريف، ويمكن ارتداءه بأكثر من طريقة، سواء مع بنطال جينز وتي-شيرت، أو مع قميص.

كما انه يتميز البليزر باللون الاسود يمتاز بشكله الكلاسيكي الذي يجعله ملائم للعديد من المناسبات، و أيضًا يكمنك استغلاله في الاطلالات الكاجول .

لذلك نعرض لكي مجموعة من البليزر الاسود الذي لابد من تواجده في دولاب كل فتاه .

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