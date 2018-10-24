مناقشة خطة تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بسيناء

عقدت صحة سيناء اجتماع برؤساء الأقسام الفنية بالمديرية والإدارات الصحية والمستشفيات بشمال سيناء لمناقشة استراتيجية خطة تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية.





وتناول الاجتماع الذي تراسه الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء مناقشة التحضيرات مع مديرى الإدارات الوقائية والعلاجية ودور الرعاية الصحية الأساسية فى عدد الفرق العاملة، وأماكن تقديم الخدمة وتحديد المستهدفات وطريقة العمل واحتياجات كل إدارة صحية.





وقال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه فى هذا السياق يثمن دور الرائدات الريفيات فى التعبئة المجتمعية واستراتيجية عمل التثقيف والإعلام فى التنسيق مع جميع الجهات على مستوى المحافظة.



