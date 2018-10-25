غرق شوارع شبرا الخيمة بسبب انفجار ماسورة مياه في أم بيومي.. صور

شهدت مدينة شبرا الخيمة انفجار إحدى مواسير المياه بمنطقة شارع البنزينة بمنطقة أم بيومى مما أدى إلى غرق الشارع بالمياه وشلل للحركة بالشارع بعد أن تحولت المنطقة الى برك طين وسط حالة من الاستياء بين الأهالى بسبب تباطؤ المسئولين في حل المشكلة.





من ناحية أخرى، أكد عدد من المواطنين وسكان المنطقة أن منطقة أم بيومي تعانى من الإهمال المستمر من المسئولين لصيانة خطوط المياه بالشوارع، مؤكدين أن خطوط المياه دائمة الأعطال وتشهد حدوث انفجارات متكررة مما يؤدى الى انقطاع المياه بصفة مستمرة.



