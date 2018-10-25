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بين الناس

غرق شوارع شبرا الخيمة بسبب انفجار ماسورة مياه في أم بيومي.. صور

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شهدت مدينة شبرا الخيمة انفجار إحدى مواسير المياه بمنطقة شارع البنزينة بمنطقة أم بيومى مما أدى إلى غرق الشارع بالمياه وشلل للحركة بالشارع بعد أن تحولت المنطقة الى برك طين وسط حالة من الاستياء بين الأهالى بسبب تباطؤ المسئولين في حل المشكلة.

من ناحية أخرى، أكد عدد من المواطنين وسكان المنطقة أن منطقة أم بيومي تعانى من الإهمال المستمر من المسئولين لصيانة خطوط المياه بالشوارع، مؤكدين أن خطوط المياه دائمة الأعطال وتشهد حدوث انفجارات متكررة مما يؤدى الى انقطاع المياه بصفة مستمرة.

وناشد أهالي المنطقة الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة سرعة التدخل والقضاء علي انفجار خطوط المياه والصرف الصحي بالمنطقة.
غرق شوارع شبرا الخيمة بسبب انفجار ماسورة مياه في أم بيومي.. صور
غرق شوارع شبرا الخيمة بسبب انفجار ماسورة مياه في أم بيومي.. صور
غرق شوارع شبرا الخيمة بسبب انفجار ماسورة مياه في أم بيومي.. صور
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