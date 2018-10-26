قرار عاجل من شيخ الأزهر بشأن المدرسين المفصولين بالمعاهد

علم صدى البلد من مصادر بمشيخة الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرر عودة جميع المدرسين المفصولين من المعاهد الأزهرية بعدد من المحافظات بعد صدور حكم قضائي ضدهم وقامت إدارة شؤون العاملين بفصلهم.



وناشدت المصادر، المدرسين المفصولين بالمعاهد الأزهرية، التوجه للمناطق يوم الأحد 27 أكتوبر لعمل اجراءات استلام العمل مع البدء في التحقيق في نفس الوقت مع كل من يثبت تورطه قديما أو حديثا في الحصول على أموال من أي شخص بغرض التعيين أو الضم.



جدير بالذكر أن المعاهد الأزهرية، فصلت حوالى 100 مدرس العام الماضى، وهذا العام تم فصل حوالى 120 ويزيد.



