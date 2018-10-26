ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

معرض للملابس الجاهزة بزراعة القاهرة.. الأحد المقبل

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:10 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن إتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن إفتتاح معرض للملابس الجاهزة بكل أنواعها الاطفالى والرجالى والنسائى بمقر رعاية الشباب.

وأوضح الإتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المعرض يفتح أبوابه يوم الأحد المقبل في العاشرة صباحا.

وكانت كلية الزراعة جامعة القاهرة أطلقت مبادرة "همم الشباب: كليتنا أحلى بينا" والتى شملت تجميل الكلية على مستوى الحدائق والمباني والأسوار، إلي جانب دهانات المباني والمدرجات وإضافة مساحات خضراء بجانب التخلص الآمن من المخلفات بمباني الكلية وزراعة أشجار النخيل في عدد من الأماكن وخلقت مناخًا إيجابيًا وصحيًا بين طلاب الكلية وإداراتها وأساتذتها والعاملين.
loading...

ترشيحاتنا

تشييع جنازة المخرج عمر الشيخ من مسجد الشربتلي بالتجمع .. صور

موقع إسرائيلي: نتنياهو ورئيس الموساد زارا سلطنة عمان سرًا.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ أمينة خليل

زينة عن ضحايا سيول الأردن: قلبي وجعني الله يصبر أهلهم

جروس يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري في البطولة العربية

مقترح برلماني يمكن المالك من فسخ عقد الشقة بقانون الإيجار القديم

القبض على رئيس حي غرب الإسكندرية بتهمة الرشوة

حسين الشحات يكشف حقيقة عرض الأهلي.. فيديو

التعليم: عرض مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية على البرلمان قريبًا

الكلمنتينا.. قصة فاكهة شتوية تجوب أرض الفيروز..صور

نجم آراب ايدول ينعى ضحايا سيول الأردن

مدير تموين الغربية: 5 كيلو بطاطس فقط لكل فرد.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

شاهد.. عروس مصرية تشعل حفل زفافها: اتجوزته اتجوزته
17 سفيرا و30 شخصية أجنبية يشاركون في احتفالات الوادي الجديد بالعيد القومي ..فيديو
مفتي القدس: سياسات واشنطن وإسرائيل لن تغير من عروبة المدينة.. فيديو
مفتي القدس: لسنا ضد الديانات السماوية.. فيديو
مفتى القدس: مصر لها دور كبير في دعم شعب وقضية فلسطين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟