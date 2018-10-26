معرض للملابس الجاهزة بزراعة القاهرة.. الأحد المقبل

أعلن إتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن إفتتاح معرض للملابس الجاهزة بكل أنواعها الاطفالى والرجالى والنسائى بمقر رعاية الشباب.



وأوضح الإتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المعرض يفتح أبوابه يوم الأحد المقبل في العاشرة صباحا.



وكانت كلية الزراعة جامعة القاهرة أطلقت مبادرة "همم الشباب: كليتنا أحلى بينا" والتى شملت تجميل الكلية على مستوى الحدائق والمباني والأسوار، إلي جانب دهانات المباني والمدرجات وإضافة مساحات خضراء بجانب التخلص الآمن من المخلفات بمباني الكلية وزراعة أشجار النخيل في عدد من الأماكن وخلقت مناخًا إيجابيًا وصحيًا بين طلاب الكلية وإداراتها وأساتذتها والعاملين.