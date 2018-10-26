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أخبار العالم

فيسبوك: إزالة صفحات وحسابات تنطلق من إيران تقوم بأنشطة مشبوهة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:56 م
إزالة صفحات وحسابات
إزالة صفحات وحسابات على فيس بوك
أ ش أ
أعلن موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) إزالة صفحات وحسابات تنطلق من إيران بشكل منسق للقيام بأنشطة مشبوهة على موقعي فيسبوك وإنستجرام.

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

يذكر أن كلا من فيسبوك وتويتر قاما مؤخرا أيضا بإزالة مئات الحسابات المرتبطة بعملية دعائية إيرانية مزعومة.

وأعلنت شركة "جوجل" الأمريكية إزالة 39 قناة على يوتيوب مرتبطة بإذاعة (جمهورية إيران) التى تديرها الدولة بشكل مباشر ، كما أزالت جوجل أيضًا 6 مدونات على Blogger و13 حسابا على "جوجل بلس" تابعة لإيران.
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