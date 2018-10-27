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محافظات

سفير رواندا: تخصيص يوم شهريا للجالية لمشاركة المصريين زراعة الشوارع

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:59 م
صدى البلد
محمد الصاحى
أكد السفير الرواندي بالقاهرة الشيخ صالح هابيمانا، على قوة العلاقات المصرية الرواندية في مختلف المجالات، خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع الدولتين.

وقال السفير الرواندي خلال مشاركته مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ومشاركة عدد من طلاب مصر ورواندا في زراعة 200 شجرة ضمن مبادرة "ازرع شجرة في حوض النيل"، ان مصر ورواندا تربطهما علاقات قوية ليست سياسية فقط أو دبلوماسية ولكنهما مرتبطان جغرافيًا بنهر النيل.

وأشار سفير رواندا بالقاهرة، على تخصيص يوم كل شهر للجالية الرواندية بمصر اسمه "اموجاندا " للمشاركة مع اخوانهم المصريين في زراعة وتجميل الشوارع لرفع شعار "التشجير من أجل النيل".
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