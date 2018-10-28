ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الترمس يوميا؟

الترمس أحد الأطعمة المفيدة لكن لا نهتم بتناولها، وتقول استشاري التغذية جيهان الحفني، إن تناول الترمس يوميًا له فوائد عديدة لا تتخيلها، وهي:
- الترمس علاج لمرضى السكر
- يعالج ضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين
- يعالج مشاكل الهضم
- يستخدم أيضًا للراغبين في تخفيض الوزن لأنه مليء بالألياف الغذائية والبروتين
- يلعب دورا في الوقاية من أمراض القلب والأورام السرطانية
1-خفض الكوليسترول:
تعمل بذور الترمس الغنية بالألياف الغذائية على الهضم الجيد وامنع امتصاص الدهون من الغذاء والمساهمة بشكل غير مباشر مستويات الكوليسترول فى الدم.
2-تأثير مفيد على الأوعية الدموية:
يحتوى الترمس على حمض أمينى يسمى أرجين له تأثير مفيد على جدران الأوعية الدموية الذى يمنه أمراض القلب وتصلب الشاريين.
3-تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك:
لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف يساعد على سرعة الهضم ومنع أعراض مثل تشنجات البطن والانتفاخ والقيء والإمساك، على عكس الشائع.
4-تعزيز المناعة:
الترمس هو مصدر كبير من الزنك الذى يقوى المناعة ويحفز الجسم على الشفاء.
- الترمس علاج لمرضى السكر
- يعالج ضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين
- يعالج مشاكل الهضم
- يستخدم أيضًا للراغبين في تخفيض الوزن لأنه مليء بالألياف الغذائية والبروتين
- يلعب دورا في الوقاية من أمراض القلب والأورام السرطانية
1-خفض الكوليسترول:
تعمل بذور الترمس الغنية بالألياف الغذائية على الهضم الجيد وامنع امتصاص الدهون من الغذاء والمساهمة بشكل غير مباشر مستويات الكوليسترول فى الدم.
2-تأثير مفيد على الأوعية الدموية:
يحتوى الترمس على حمض أمينى يسمى أرجين له تأثير مفيد على جدران الأوعية الدموية الذى يمنه أمراض القلب وتصلب الشاريين.
3-تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك:
لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف يساعد على سرعة الهضم ومنع أعراض مثل تشنجات البطن والانتفاخ والقيء والإمساك، على عكس الشائع.
4-تعزيز المناعة:
الترمس هو مصدر كبير من الزنك الذى يقوى المناعة ويحفز الجسم على الشفاء.