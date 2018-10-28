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مرأة

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الترمس يوميا؟

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:35 م
صدى البلد
ريهام قدري
الترمس أحد الأطعمة المفيدة لكن لا نهتم بتناولها، وتقول استشاري التغذية جيهان الحفني، إن تناول الترمس يوميًا له فوائد عديدة لا تتخيلها، وهي:

- الترمس علاج لمرضى السكر
- يعالج ضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين
- يعالج مشاكل الهضم
- يستخدم أيضًا للراغبين في تخفيض الوزن لأنه مليء بالألياف الغذائية والبروتين
- يلعب دورا في الوقاية من أمراض القلب والأورام السرطانية

1-خفض الكوليسترول:
تعمل بذور الترمس الغنية بالألياف الغذائية على الهضم الجيد وامنع امتصاص الدهون من الغذاء والمساهمة بشكل غير مباشر مستويات الكوليسترول فى الدم.

2-تأثير مفيد على الأوعية الدموية:
يحتوى الترمس على حمض أمينى يسمى أرجين له تأثير مفيد على جدران الأوعية الدموية الذى يمنه أمراض القلب وتصلب الشاريين.

3-تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك:
لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف يساعد على سرعة الهضم ومنع أعراض مثل تشنجات البطن والانتفاخ والقيء والإمساك، على عكس الشائع.

4-تعزيز المناعة:
الترمس هو مصدر كبير من الزنك الذى يقوى المناعة ويحفز الجسم على الشفاء.
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