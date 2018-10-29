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أخبار العالم

إيرانية تتحدى عقوبة السجن وتتظاهر ضد قانون الحجاب في وضح النهار.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:51 م
صدى البلد
حسام رضوان
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، مقطع فيديو يظهر عودة الاحتجاج على قانون الحجاب القسري في إيران.

وظهرت في الفيديو فتاة إيرانية تقف فوق منطقة مرتفعة من ميدان الثورة، بدون حجاب وأمسكت ببضع "بالونات".

وكانت ظاهرة الاحتجاج على قانون الحجاب القسري قد بدأت خلال تظاهرات ديسمبر الماضي التي ضربت جميع أنحاء إيران، وكانت أول من قامت بها الناشطة، فيدا موحدي، في المكان نفسه.

وقام النظام الإيراني بتشديد عقوبتي، عدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، لتصل عقوبتها إلى السجن عامين، والاحتجاج على قانون الحجاب القسري لمدة تصل إلى السجن 10 سنوات، بالتساوي مع جريمة إدارة دور البغاء.



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