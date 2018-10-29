إيرانية تتحدى عقوبة السجن وتتظاهر ضد قانون الحجاب في وضح النهار.. فيديو

فیلم جدیدی که نشان می‌دهد وقتی پلیس #دختر_میدان_انقلاب را پایین آورد و مردم برایش دست می زنند. ترس زنان فرو می‌ریزد چرا که باور دارند قدرت اعتراض دارند.#دختران_خیابان_انقلاب

Today in Tehran another brave woman waving her headscarf in public pic.twitter.com/iT1XTCoBBe — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 29, 2018

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، مقطع فيديو يظهر عودة الاحتجاج على قانون الحجاب القسري في إيران.وظهرت في الفيديو فتاة إيرانية تقف فوق منطقة مرتفعة من ميدان الثورة، بدون حجاب وأمسكت ببضع "بالونات".وكانت ظاهرة الاحتجاج على قانون الحجاب القسري قد بدأت خلال تظاهرات ديسمبر الماضي التي ضربت جميع أنحاء إيران، وكانت أول من قامت بها الناشطة، فيدا موحدي، في المكان نفسه.وقام النظام الإيراني بتشديد عقوبتي، عدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، لتصل عقوبتها إلى السجن عامين، والاحتجاج على قانون الحجاب القسري لمدة تصل إلى السجن 10 سنوات، بالتساوي مع جريمة إدارة دور البغاء.