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مرأة

ماسك الموز لمحاربة التجاعيد في خطوة واحدة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:29 ص
ماسك الموز لمحاربة
ماسك الموز لمحاربة التجاعيد في خطوة واحدة
آية التيجي

نحارب جميعنا بشتی الطرق كي لا تظهر علينا علامات التقدم في العمر، وابرزها التجاعيد، وبهتان البشرة الذي يجعلنا نبدو في بعض الأوقات اكبر من عمرنا الحالی، وهو ما يجعلنا نلجأ إلی تجربة العديد من الوصفات الطبيعية، والتي بعضها قد يفي بالغرض والبعض الآخر لا يجدی نفعا.

وهناك العديد من العلاجات الطبية التي تعطي أملا بمحاربة التجاعيد، وعلامات التقدم في العمر، وإعطاء البشرة نضارة، وشبابا دائما، إلا أنها ليس إلا إعلانات للترويج، ويبقی الأمل الأكثر أمانا هو استخدام المواد الطبيعية في محاربة التجاعيد.


وفيا يلي سوف ننقل لكم وصفة فعالة في محاربة التجاعيد، وذلك لما تحتويه من فوائد غير متوقعة تجاه البشرة، والحصول علی بشرة نضرة، وتنشيط الدورة الدموية، وهو احد العوامل الهامة في محاربة التجاعيد.

يبقی الموز والعسل من المكونات التي تحمل فوائد غير متوقعة للبشرة والشعر في العموم، حيث أن الموز يحتوي علی مواد تحفز الدورة الدموية، والعسل يعمل علی ترطيب وتفتيح البشرة، والحفاظ علی مرونتها،


ويضمن ماسك الموز بالعسل ترطيبا جيدا لبشرتك، بالإضافة إلی محاربة التجاعيد، ويمكن للعسل ان يعمل علی تنظيف وتفتيح المسام وإليكم وصفة تحضير ماسك الموز بالعسل، وفقا لما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي.

مكونات ماسك الموز بالعسل:

حبة موز مقشرة.
ثلاث ملاعق صغيرة من العسل الأبيض

طريقة تحضير الماسك:

ويمكن هرس حبة الموز مع العسل يصبح خليطا متجانسا، ويسهل فرده علی البشرة.

طريقة الإستعمال:

يتم وضع الماسك علی البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ومن ثم قومي بغسله بمياة فاترة، وادهني بشرتك بنوع من الكريمات المرطبة بعد ذلك.
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