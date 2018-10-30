إفريقية النواب: 40% من زيارات السيسي الخارجية استهدفت القارة

قال طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019 فرصة لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.



وأضاف "رضوان"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن 40% من زيارات الرئيس السيسي الخارجية استهدفت أفريقيا.



وأشار رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أنه كان هناك قصور في العلاقات البرلمانية مع أفريقيا في وقت سابق، مؤكدا أن الرئيس السيسي يعمل على معالجة هذا القصور.



