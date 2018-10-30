ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إفريقية النواب: 40% من زيارات السيسي الخارجية استهدفت القارة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:57 م
طارق رضوان
طارق رضوان
محمد القاضي
قال طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019 فرصة لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.

وأضاف "رضوان"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن 40% من زيارات الرئيس السيسي الخارجية استهدفت أفريقيا.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أنه كان هناك قصور في العلاقات البرلمانية مع أفريقيا في وقت سابق، مؤكدا أن الرئيس السيسي يعمل على معالجة هذا القصور.

loading...

ترشيحاتنا

حريق في مدينة نصر.. وذعر يجتاح سكان عمارات الشرطة

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

خاميس رودريجيز يقترب من الرحيل عن البايرن واللعب مع رونالدو

نقيب الصيادلة يوضح أخطاء شائعة في استخدام المضاد الحيوي.. فيديو

ميركل: مصر نموذج ناجح يحتذى به للاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط

أول محترف مصري فيزيك يروي تفاصيل مثيرة في مشواره الاحترافي.. فيديو

العرب مباشر يكشف حقيقة المرتزق الإخواني الهارب سامي كمال الدين

طعن ضد مرشح في انتخابات عليا الوفد بتهمة الانتماء لجماعات إرهابية.. مستندات

داعية إسلامي: يستحب صنع الحلوى في العقيقة تفاؤلا بالمولود.. فيديو

شريف عبد الفضيل يهنئ بيبو بعيد ميلاده الـ64

رئيس نادي طنطا: عمومية الجبلاية مهزلة وسقطة لاتحاد الكرة

ارتفاع نسبة الحجوزات الروسية للمنتجعات المصرية في انتظار عودة الطيران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

أول محترف مصري فيزيك يكشف حقيقة تعاطي اللاعبين منشطات ..فيديو
أحمد موسى: أردوغان يبتز العالم وحصل على 7 مليارات دولار لاستضافة اللاجئين
عبد العاطي: ألمانيا أنصتت باهتمام لحديث الرئيس السيسي عن أوضاع المنطقة
تعليم البرلمان: المدارس لا تصلح كـ أبنية تعليمية
فضائح الدوحة تتوالى.. وزير قطري متورط في هجوم 11 سبتمبر ودعم الإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟