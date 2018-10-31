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أخبار العالم

زعيم المتمردين في جنوب السودان يصل العاصمة للمرة الأولى منذ 2016

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
وصل ريك مشار زعيم المتمردين في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة جوبا، وذلك للمرة الأولى منذ فراره من البلاد في أعقاب انهيار اتفاق للسلام عام 2016.

وتأتي عودة مشار إلى البلاد بموجب اتفاق السلام الأخير الذى تم التوصل إليه لإنهاء حرب مستمرة منذ خمس سنوات، وذلك بعد أكثر من عامين قضاهما فى المنفى.

وكان مشار قد فر إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة عام 2016 بعد نشوب قتال عنيف في جوبا أسفر عن سقوط مئات القتلى.

وسافر مشار فيما بعد إلى جنوب أفريقيا حيث وضع رهن الإقامة الجبرية في المنزل حتى وقت سابق هذا العام.

ووقع مشار ورئيس جنوب السودان سلفا كير اتفاق سلام جديدا الشهر الماضي ضمن أحدث محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في البلاد.
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