الطرق والكباري: انتشار فرق الطوارئ على مستوى الجمهورية لمواجهة السيول.. صور

صرح اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بأنه بناء على تكليفات الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بالاستعداد لمواجهة أي أزمات تنشأ من سقوط الأمطار والسيول، والتي تهدد سلامة الطرق، تقرر انتشار فرق الصيانة والطوارئ في جميع القطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري على مستوى الجمهورية.



وأكد رئيس هيئة الطرق والكباري أن جنوب محافظة البحر الأحمر تعرضت صباح أمس، الثلاثاء، لموجة من الأمطار الغزيرة أدت إلى سيول فى بعض الأودية التى يمر بها الطريق الساحلى جنوب مدينة مرسى علم حتى مدينة أبو رماد، حيث عبرت مياه السيل الطريق أثناء اتجاهها للبحر فى مواقع متفرقة وخلفت وراءها بعض الإطماءات على جسر الطريق وانهيارا فى الطبان.



وقال إن مجموعات الإصلاح التابعة للمنطقة قامت على الفور بتحريك الأفراد والمعدات التابعة لها، بالإضافة إلى الشركات التى تعمل فى نطاقها، وذلك للتصدى لتلك الأزمة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة متمثلة فى مجلس مدينة مرسى علم، وكذلك مساهمة قوات الدفاع المدني بمعدات الشفط لرفع ما بقى من مياه على الطرق.



وأضاف أنه تمت إزالة الإطماءات وفتح وتأمين الطريق أمام حركة المرور، وجار استكمال الطبانات المنهارة وتدعيمها.