عموري في غرفة العمليات.. اليوم

يُجري عمر عبد الرحمن "عموري"، لاعب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، اليوم، عملية جراحية لرتق الرباط الصليبي للركبة في مدينة برشلونة الإسبانية، حسبما نُشِرَ أمس على موقع نادي الهلال في "تويتر".





وخضع عموري في الأيام الماضية لبرنامج تأهيلي تمهيدًا لإجراء الجراحة حيث تعرض اللاعب الإماراتي للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الشباب في الجولة السادسة من الدوري.



