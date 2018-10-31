عموري في غرفة العمليات.. اليوم

يُجري عمر عبد الرحمن "عموري"، لاعب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، اليوم، عملية جراحية لرتق الرباط الصليبي للركبة في مدينة برشلونة الإسبانية، حسبما نُشِرَ أمس على موقع نادي الهلال في "تويتر".
وخضع عموري في الأيام الماضية لبرنامج تأهيلي تمهيدًا لإجراء الجراحة حيث تعرض اللاعب الإماراتي للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الشباب في الجولة السادسة من الدوري.
من جهة أخرى، اقترب السوري عمر خربين، لاعب الفريق، من الدخول في التدريبات الجماعية بعد غيابه عنها بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها قبل أسبوعين مع منتخب بلاده، حيث يخضع هذه الأيام لبرنامج تأهيلي لياقي تمهيدًا لعودته.