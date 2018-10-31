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شاهد.. تعليق هيدي كرم على سرقة طفل أموالا من حقيبة أمه

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:44 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الفنانة هيدي كرم، إن برنامج "كلام ستات"، تلقى شكوي الكترونية من سيدة قالت أن ابنها صاحب الـ7 أعوام يقوم بسرقة الأموال من حقيبتها الخاصة دون علمها، ولا تعرف ما الطريقة المثلى لتقويم تصرفاته.

وأوضحت هيدي خلال تقديمها برنامج ""كلام ستات" مع الفنانة نهال عنبر، والإعلامية شريهان أبو الحسن وندي رحمي المذاع على فضائية "أون أي"، أن تقييم تصرفات الأطفال لا ينبغي أن تكون علانية أمام الأسرة والعائلة، حتي لا تؤثر علي تكوين شخصيته السوية، مؤكدا أن فضح أمره بشكل علني قد يؤثر بشكل كبير على ثقته بنفسه.

وأشارت، إلى أن هناك بعض الأطفال يعانون من أمراض نفسية خاصة بالسرقة، فقد يكون توجه لسرقة أموال ومقتنيات والدته مجرد حالة يجب علاجها داخل عيادة الطب النفسي.
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