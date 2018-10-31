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محافظات

محاضرة في أشكال الشعر ببادية سيناء وجزيرة العرب

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:59 م
محاضرة في أشكال الشعر
محاضرة في أشكال الشعر ببادية سيناء وجزيرة العرب
احمد صالح
ألقى الشاعر سلمي الجميعاني من نادي أدب البادية بشمال سيناء محاضرة بعنوان الأشكال الشعرية لشعر البادية في سيناء وجزيرة العرب،وذلك بمقر المكتبة العامة بالعريش الأربعاء وحضر اللقاء شعراء البادية وشعراء وأدباء نادي أدب العريش.

أدار اللقاء الشاعر محمود طبل من مديرية الثقافة الجماهيرية بشمال سيناء وأعقب المحاضرة أمسية شعرية للشعراء وقد ألقى الشعراء عدة قصائد شعرية معبرة تجسد كل الأحداث والمعاني في اطار جهود مديري الثقافة لتنشيط الحركة الثقافية وإيجاد حراك ثقافي بين الشعراء والأدباء بالمحافظة.

والقي الاشعار كل من " عزة النخلاوي..مرفت ابو فخر .. رضوان المنيعي ..محمد حبيشه..عطاالله ذبيان .. سلمي الجميعاني .. محمود والي... محمد فوزي.. د.سمير محسن.د.صلاح فاروق ...عبد القادر عيد عياد. .. وسيعقد نادي ادب البادية محاضرة اخري يوم الثلاثاء القادم 6 نوفمبر 2018م يلقيها الدكتور صلاح فاروق, ويعقبها امسية شعرية.
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