المصري للدراسات يناقش دور الصين في محاربة الإرهاب.. غدا

يعقد المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، برئاسة اللواء هاني غنيم، رئيس مجلس الأمناء، غدا، ندوة تثقيفية؛ لمناقشة الدور الصيني في محاربة الإرهاب، وكيفية الاستفادة منها.



وتأتي الندوة تحت عنوان "كيف تحارب الصين الإرهاب؟ وكيفية الاستفادة من الآليات والبرامج الصينية لمكافحة الإرهاب؟"، فضلًا عن مناقشة دور طريق الحرير الصيني الجديد في وضع إطار عالمي لمكافحة الإرهاب في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط.



وقال المركز، في بيان له، اليوم، إن الندوة تأتي في إطار سلسلة الندوات التي ينظمها المركز للتعرف على مجريات الأمور من حولنا في العالم لا سيما مع تزايد وتنامي الدور الإقليمي والعالمي لمصر منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السياسي مقاليد الحكم في البلاد.



وأكد البيان حرص المركز منذ إطلاقه على عدد من الأمور، أهمها عقد الندوات التثقيفية الرامية إلى التعرف على مجريات الأمور، وتفاصيل خاصة في بعض القضايا منها الداخلية، والكثير منها مرتبط بمتغيرات الأوضاع في الشرق الأوسط والعالم، وسلسلة الحوارات الممتدة مع الشباب.