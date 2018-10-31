ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

المصري للدراسات يناقش دور الصين في محاربة الإرهاب.. غدا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:35 م
صدى البلد
أماني نوار
يعقد المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، برئاسة اللواء هاني غنيم، رئيس مجلس الأمناء، غدا، ندوة تثقيفية؛ لمناقشة الدور الصيني في محاربة الإرهاب، وكيفية الاستفادة منها.

وتأتي الندوة تحت عنوان "كيف تحارب الصين الإرهاب؟ وكيفية الاستفادة من الآليات والبرامج الصينية لمكافحة الإرهاب؟"، فضلًا عن مناقشة دور طريق الحرير الصيني الجديد في وضع إطار عالمي لمكافحة الإرهاب في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال المركز، في بيان له، اليوم، إن الندوة تأتي في إطار سلسلة الندوات التي ينظمها المركز للتعرف على مجريات الأمور من حولنا في العالم لا سيما مع تزايد وتنامي الدور الإقليمي والعالمي لمصر منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السياسي مقاليد الحكم في البلاد.

وأكد البيان حرص المركز منذ إطلاقه على عدد من الأمور، أهمها عقد الندوات التثقيفية الرامية إلى التعرف على مجريات الأمور، وتفاصيل خاصة في بعض القضايا منها الداخلية، والكثير منها مرتبط بمتغيرات الأوضاع في الشرق الأوسط والعالم، وسلسلة الحوارات الممتدة مع الشباب.
loading...

ترشيحاتنا

أمر ملكي جديد من العاهل السعودي بشأن القضاء

قرار عاجل من وادى دجلة قبل مواجهة الزمالك بالدورى الممتاز

الأهلى والزمالك يعودان إلى كأس العالم للأندية بعد إبعاد البطولة عن قطر

سجن سيدة كويتية بسبب توجيه الشتائم لأبنائها أثناء مذاكرة دروسهم

إجراء جديد من تعليم القليوبية ضد الطالبين المعتديين على البنات بمدرسة فى شبرا

موقع روسي ينقل معاناة السياح بسبب حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية

الجمارك تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه حتى نهاية نوفمبر

كاف يوقع عقوبة مالية على المصرى بسبب ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

شاهد .. لأول مرة أضواء البرق في انفجار أشهر بركان فى اندونيسيا

ميسي يوجه رسالة لكل مرضى فيروس سي بالعالم للعلاج فى مصر.. فيديو

استشاري طب نفسي: الشباب المصري في خطر كبير.. تعرف على السبب والحل

صدمة للأهلي ..عرض صينى لـ كينو نجم بيراميدز مقابل 17 مليون دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

مبادرة جون ماكسويل لإعداد القيادات الشابة برعاية مكتبة الإسكندرية.. صور

موضة ملابس شتاء 2018 للرجال

فيديو

أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو
أميرة نسيم تكشف السر وراء برنامجها انت الحكاية.. فيديو
طريقة عمل كيكة السفن آب
تعرف على سبب انفعال أحمد موسى بشدة على الهواء.. فيديو
بدر عبد العاطي: ألمانيا في مقدمة السياحة الوافدة إلى مصر منذ 2015

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟